Помогите упростить выражение sin3x*cos2x+cos3x*sin2x

Алгебра
Помогите упростить выражение sin3x*cos2x+cos3x*sin2x
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