Помогите. В туристическом лагере х палаток по 6 туристов в каждой и столько же палаток по 5 туристов в каждый сколько туристов во всех шестиместных палатках

Математика

Помогите. В туристическом лагере х палаток по 6 туристов в каждой и столько же палаток по 5 туристов в каждый сколько туристов во всех шестиместных палатках

Автор: Гость