Помогите. В туристическом лагере х палаток по 6 туристов в каждой и столько же палаток по 5 туристов в каждый сколько туристов во всех шестиместных палатках

Математика
Помогите. В туристическом лагере х палаток по 6 туристов в каждой и столько же палаток по 5 туристов в каждый сколько туристов во всех шестиместных палатках
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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