Помогите внутри фотка вопрос все плииз надо срочно помогите это 8 класс ответь те ??а все дам много баллов

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1.Однородными называются такие члены предложения, которые зависят от одного и того же слова и отвечают на один и тот же вопрос. Однородные члены связываются с помощью сочинительных союзов или перечислительной интонации.2.Сочинительные союзы делятся на три группы: Соединительные: и; да (в значении и) Мне интересно изучать историю и литературу.; не только... но и Я хорошо разбираюсь не только в музыке, но и в живописи.; как... так и ; Я люблю как стихи, так и прозу. Противительные: а; но; да (в значении но); Я купила конфеты, но не принесла их. однако же; зато;Я не поеду на море, зато пойду в лес.Разделительные: или; или... или; либо; то... то; не то... не то.Я пойду учиться либо на врача, либо на инженера.3. Однородными не могут быть определения, выраженные качественным и относительным прилагательным. Между однородными определениями можно вставить соединительный союз И, однородные определения характеризуют предмет с одной стороны. Однородные определения относятся к одному слову, а неоднородные - к словосочетанию. Неоднородные определения характеризуют предмет с разных сторон. 4. Ставится запятая между однородными членами перед противительными союзами, перед второй частью составных союзов, когда повторяются союзы, когда союзов между ними нет. 5.Не ставим запятую перед одиночным соединительным или разделительным союзом, перед союзом, который объединяет однородные члены в пары: "Счастье и радость, радость и боль - всё это было"; если два однор. члена (обычно антонимы) , соединённые повторяющимися союзам И или НИ - НИ, образуют устойчивое сочетание. 6.После обобщающего слова перед перечислением однородных членов ставится двоеточие. если перед перечислением нет обобщающего слова, то двоеточие ставится только в том случае, когда необходимо предупредить читателя, что дальше следует перечисление: На заседании присутствовали: ...; двоеточие не ставится перед однородными членами, выраженными собственными именами, если им предшествует общее для них приложение или определяемое слово, не выступающее в роли обобщающего слова, Если после обобщающего слова стоят слова как-то, а именно, то есть, например, то перед ними ставится запятая, а после них — двоеточие. Перед обобщающим словом после перечисления ставится тире: Дети, старики, женщины — всё смешалось в живом потоке. Если после перечисления перед обобщающим словом стоит вводное слово или вводное словосочетание (словом, одним словом, короче говоря и т.п.), то перед обобщающим словом ставится тире, а после него — запятая.Если перечисление, стоящее после обобщающего слова, не заканчивает собой предложения, то перед перечислением ставится двоеточие, а после него — тире: И всё это: и река, и лес, и этот мальчишка — напоминало мне далекие дни детства.