В СЕМИ ОДИНАКОВЫХ КОРОБКАХ НА 32 КАРАНДАША БОЛЬШЕ ЧЕМ В ТРЁХ ТАКИХ ЖЕ КОРОБКАХ.СКОЛЬКО КАРАНДАШЕЙ В ОДНОЙ КОРОБКЕ

Математика

В СЕМИ ОДИНАКОВЫХ КОРОБКАХ НА 32 КАРАНДАША БОЛЬШЕ ЧЕМ В ТРЁХ ТАКИХ ЖЕ КОРОБКАХ.СКОЛЬКО КАРАНДАШЕЙ В ОДНОЙ КОРОБКЕ

Автор: Гость