В СЕМИ ОДИНАКОВЫХ КОРОБКАХ НА 32 КАРАНДАША БОЛЬШЕ ЧЕМ В ТРЁХ ТАКИХ ЖЕ КОРОБКАХ.СКОЛЬКО КАРАНДАШЕЙ В ОДНОЙ КОРОБКЕ
Математика
В СЕМИ ОДИНАКОВЫХ КОРОБКАХ НА 32 КАРАНДАША БОЛЬШЕ ЧЕМ В ТРЁХ ТАКИХ ЖЕ КОРОБКАХ.СКОЛЬКО КАРАНДАШЕЙ В ОДНОЙ КОРОБКЕ
Ответ(ы):
Гость:
1) 7-3=4 (коробок) - это 32 карандаша 2) 32:4= 8 (карандашей) Ответ: в 1 коробке 8 карандашей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
ДАЮ МНОГО БАЛОВ!!!! 20 ЧЕСТНО!! Перепишiть прислiвья подане в дужках слово ставлячи в ??отрiбнiй формi У чужiй (пасiка) бджiл не розведеш Добре том...
Математика
За 7 днив роботи 2 оператори набрали на комютери 294сторинки тексту щодня обидва оператори набиралиоднакову килькисть сторинок скильки сторинок наб...
Русский язык
Геометрия
Помогите пожалуйста!! Срочно! Даны 2 треугольника ABC и DEF. AB=BD, DE=EF, угол 1 в одном треу??ольнике = углу 2 в другом.