Помогите выбрать правильный ответ. Среди характерных только для людей особенно??тей укажите ту, которая сформировалась у предков человека в ходе эволюции позже остальных. а) речь; б) прямохождение; в) абстрактное мышление; г...

Биология

Помогите выбрать правильный ответ. Среди характерных только для людей особенно??тей укажите ту, которая сформировалась у предков человека в ходе эволюции позже остальных. а) речь; б) прямохождение; в) абстрактное мышление; г) сознание.

Автор: Гость