Помогите выбрать правильный ответ. Среди характерных только для людей особенно??тей укажите ту, которая сформировалась у предков человека в ходе эволюции позже остальных. а) речь; б) прямохождение; в) абстрактное мышление; г...

Биология
Помогите выбрать правильный ответ. Среди характерных только для людей особенно??тей укажите ту, которая сформировалась у предков человека в ходе эволюции позже остальных. а) речь; б) прямохождение; в) абстрактное мышление; г) сознание.
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Автор: Гость
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Гость:
Мне кадется Г но я не уверина
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