Реши уравнение: 120x+4=7+15x
Алгебра
Реши уравнение: 120x+4=7+15x
Ответ(ы):
Гость:
105x=3 x=3/105 Ответ:~0,03
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