Помогите! Начертите два перпендикулярных отрезка AB и CD так, чтобы они: 1) Не пере??екались: 2) Пересекались Меня не было на этой теме.............

Математика

Помогите! Начертите два перпендикулярных отрезка AB и CD так, чтобы они: 1) Не пере??екались: 2) Пересекались Меня не было на этой теме.............

Автор: Гость