Помогите! Начертите два перпендикулярных отрезка AB и CD так, чтобы они: 1) Не пере??екались: 2) Пересекались Меня не было на этой теме.............

Математика
Помогите! Начертите два перпендикулярных отрезка AB и CD так, чтобы они: 1) Не пере??екались: 2) Пересекались Меня не было на этой теме.............
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Угол между отрезками 90 градусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Match the words and word combinations which are close in their meanings. Make up sentences with some of them. 1. Talented. a. Gifted 2. Friend ...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста УПР 14❤️❤️❤️
Ответить
Химия
Записать реакции по цепочке превращений S-SO2-SO3-H2SO4-K2SO4 S-SO2-H2SO3-Na2SO3-BaSO3 CL2-HCLO-KCLO CL2-HCL-NaCL-AgCL
Ответить
Математика
Прямые NP,KL и EF пересекаются в точке О.
Ответить
Қазақ тiлi
Менің сүйікті спортым. мини текст
Ответить