Помогите! Начертите два перпендикулярных отрезка AB и CD так, чтобы они: 1) Не пере??екались: 2) Пересекались Меня не было на этой теме.............
Математика
Помогите! Начертите два перпендикулярных отрезка AB и CD так, чтобы они: 1) Не пере??екались: 2) Пересекались Меня не было на этой теме.............
Ответ(ы):
Гость:
Угол между отрезками 90 градусов
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