Помогите номер 3. Даю 50 баллов
Математика
Помогите номер 3. Даю 50 баллов
Ответ(ы):
Гость:
С веху вниз, слева на право 1.315м квадратных 2.72 м 3.42м 4.92м 5.35м 6.700м квадратных 7. 43м 8.1849м квадратных
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