Плставь межде некоторыми цифрами знак lt;lt;минус gt;gt;так чтоб получилось верное равенство 6 1 5 1 4 1 3 1=1

Математика
Плставь межде некоторыми цифрами знак lt;lt;минус gt;gt;так чтоб получилось верное равенство 6 1 5 1 4 1 3 1=1
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6-1+5-1-4-1-3-1=1 это точное решение
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