Плставь межде некоторыми цифрами знак lt;lt;минус gt;gt;так чтоб получилось верное равенство 6 1 5 1 4 1 3 1=1
Математика
Плставь межде некоторыми цифрами знак lt;lt;минус gt;gt;так чтоб получилось верное равенство 6 1 5 1 4 1 3 1=1
Ответ(ы):
Гость:
6-1+5-1-4-1-3-1=1 это точное решение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите предложение с однородными членами. Сколько прекрасных мастеров поёт в бе??ёзовой роще, в широком поле! На все лады звенят жаворонки, дрозды...
Геометрия
Обществознание
Физика