0,36мк/кл это сколько Кл
Физика
0,36мк/кл это сколько Кл
Ответ(ы):
Гость:
3,6 * 10^7 или 36000000 Кл
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