Выпишите словосочетания. Коля колит колья.Наш Полкан попал в капкан. Мышки мыли миску мышке. Соломы воз возница вёз.
Русский язык
Выпишите словосочетания. Коля колит колья.Наш Полкан попал в капкан. Мышки мыли миску мышке. Соломы воз возница вёз.
Ответ(ы):
Гость:
Еще забыли ,,мыли мышкЕ"
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