Выпишите словосочетания. Коля колит колья.Наш Полкан попал в капкан. Мышки мыли миску мышке. Соломы воз возница вёз.

Русский язык
Выпишите словосочетания. Коля колит колья.Наш Полкан попал в капкан. Мышки мыли миску мышке. Соломы воз возница вёз.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Еще забыли ,,мыли мышкЕ"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Расскажи о вашем понравившиеся герое . Опиши его Характер. СКАЗКА БЕЛЫЙ пудель
Ответить
Математика
G*5555+5555*s,если g+c=4,044
Ответить
Математика
**!**##номер 21##**!**
Ответить
Математика
Школьная спортивная площадка прямоугольной формы имеет ширину 90 м, а площадь 11250 м(в квадрате). Найдите длину площадки. Помогите пожалуйста, сро...
Ответить
Геометрия
Треугольнике abc ac=bc высота ch=6 ab=16 найдите синус угла а
Ответить