Помагите решить уравнение, представив смешанные числа в виде неправильных дробей : 2целых 3\8 + 3 целых 1\8 -x=1 целая 5\8

Математика
Помагите решить уравнение, представив смешанные числа в виде неправильных дробей : 2целых 3\8 + 3 целых 1\8 -x=1 целая 5\8
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Ответ(ы):
Гость:
2 3/8+3 1/8-х=1 5/8 5 4/8-х=1 5/8 х=5 4/8-1 5/8 х=4 12/8-1 5/8=3 7/8 проверка 2 3/8+3 1/8-3 7/8=1 5/8 5 4/8-3 7/8=1 5/8 4 12/8-3 7/8=1 5/8 1 5/8=1 5/8
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