Найдите предложение с однородными членами. Сколько прекрасных мастеров поёт в бе??ёзовой роще, в широком поле! На все лады звенят жаворонки, дрозды, соловьи. В весеннем лесу ты услышишь певчего дрозда. Ясным голосом выводит он ...
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Найдите предложение с однородными членами. Сколько прекрасных мастеров поёт в бе??ёзовой роще, в широком поле! На все лады звенят жаворонки, дрозды, соловьи. В весеннем лесу ты услышишь певчего дрозда. Ясным голосом выводит он гимн весне. Русский лес наполняет его звонкая трель. Жаворонок – ранний певец. Только заиграл на горизонте луч летнего солнца, в ясной лазури уже звучит радостная песня. Самого певца не увидишь в небесной вышине. Лучший певец русского леса – соловей. Он запевает поздним вечером. Всю ночь не умолкают чудесные звуки. Сидишь, слушаешь самый красивый в мире голос.
Ответ(ы):
Гость:
Однородные члены в предложенииях: 1) в роще, в поле - однородные обстоятельства2) жаворонки, дрозды, соловьи - однородные подлежащие И в последнем предложении: сидишь, слушаешь - однородные сказуемые
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