Почему закон допускает расторжение брака без согласия одного из супругов? приве??ите 3 объяснения
Обществознание
Почему закон допускает расторжение брака без согласия одного из супругов? приве??ите 3 объяснения
Ответ(ы):
Гость:
1) один из супругов может быть не дееспособен, то есть не может принять взвешенное решение. 2) при бытовых конфликтах в семье, второй супруг может не желать развода, вследствие брак не будет расторгнут и конфликты будут продолжаться. 3) брак заключается при обоюдном согласии обоих, если один из супругов не желает более находиться в браке со вторым по каким-то причинам, решение теряет обоюдность и брак расторгается
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