Допишите местоимения 3-го лица,над каждым укажите падеж. подарил ему - привёз к нем??

Русский язык
Допишите местоимения 3-го лица,над каждым укажите падеж. подарил ему - привёз к нем??
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Подсказка 1лицо:я,мы 2лицо:ты,вы 3лицо:она,они,оно,он
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