Какие пощрения за труд вы знаете

Обществознание
Какие пощрения за труд вы знаете
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Самый наверное популярный заработная плата.
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