Помогите прошу!!!!! Даю 20 баллов. Заранее спасибо! Номер 604

Математика
Помогите прошу!!!!! Даю 20 баллов. Заранее спасибо! Номер 604
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А)4 б) 98 в)-4 г)-110 д)-20 е) 60 ж)-20 з)-60 и)4 к) 60 л)4 м)-60
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