Помогите Выполните действия: - 6 3/4 *(- 1 11/45)
Математика
Помогите Выполните действия: - 6 3/4 *(- 1 11/45)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- 6 3/4 *(- 1 11/45) = - 27/4 *(- 55/45) = 3/4 * 11 = 33/4 = 8. 1/4
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