Здравствуйте помогите пожалуйста написать рассказ 217
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Здравствуйте помогите пожалуйста написать рассказ 217
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Девочка играла с игрушкой дома 2) Шары улетели 3) Маленький мальчик скатился с синий горки 4) Мне нравится убираться. Я люблю чистоту.
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