Помогите выразить в гектарах : 35м в кв. 600а,740000м в кВ, 2а В гектарах и арах:560а, 27900м в кВ

Математика
Помогите выразить в гектарах : 35м в кв. 600а,740000м в кВ, 2а В гектарах и арах:560а, 27900м в кВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35 м^2 = 0,0035 гектар; 600a = 242,8 гектар; 740000 м^2 = 74 гектар; 2a = 0,8 гектар; 560a = 226,6 гектар; 27900 м^2 = 2,79 гектар.
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