Помогите выразить в гектарах : 35м в кв. 600а,740000м в кВ, 2а В гектарах и арах:560а, 27900м в кВ

Математика

Помогите выразить в гектарах : 35м в кв. 600а,740000м в кВ, 2а В гектарах и арах:560а, 27900м в кВ

Автор: Гость