Помогите задача номер 7 (б)

Гость: Гость:

1) 384+150=534 (д)- сделали во второй день 2) 384 : 2 = 192 (д) - сделали в третий день 3) 384+ 534 + 192= 1110 (д) - всего Ответ: 1110 деталей сделал мастер и ученик за три дня.