Помогите задача номер 7 (б)
Математика
Помогите задача номер 7 (б)
Ответ(ы):
Гость:
1) 384+150=534 (д)- сделали во второй день 2) 384 : 2 = 192 (д) - сделали в третий день 3) 384+ 534 + 192= 1110 (д) - всего Ответ: 1110 деталей сделал мастер и ученик за три дня.
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