Помогите задача номер 7 (б)

Математика
Помогите задача номер 7 (б)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 384+150=534 (д)- сделали во второй день 2) 384 : 2 = 192 (д) - сделали в третий  день 3) 384+ 534 + 192= 1110 (д) - всего Ответ: 1110 деталей сделал мастер и ученик за три дня.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Татулык созыне ангыме курау керек
Ответить
Математика
1) Найти длину окружности зная Площадь-1.304см2
Ответить
Биология
Внутренний слой коры .3 буквы
Ответить
Математика
В математический кружок записались 8 участников третьего класс,что составляет од??у третью часть всех учеников класса.сколько учеников в классе.
Ответить
Русский язык
Перескажи историю Рьжик
Ответить