Помогите задачи на построение сечений дан тетраэдр MABC через точку M и точку N при??адлежащую грани AMB и точку P принадлежащую грани AMC

Геометрия
Помогите задачи на построение сечений дан тетраэдр MABC через точку M и точку N при??адлежащую грани AMB и точку P принадлежащую грани AMC
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