Помогите!Задания№1- Отношение площадей двух подобных треугольников равно 9:1. Стороны первого равны 12м, 21м, 27, найдите стороны другого треугольника.
Алгебра
Помогите!Задания№1- Отношение площадей двух подобных треугольников равно 9:1. Стороны первого равны 12м, 21м, 27, найдите стороны другого треугольника.
Ответ(ы):
Гость:
При соотношении площадей 9:1 соотношение сторон 3:1, т.е. длина сторон в 3 раза меньше: 4, 7, 9 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чему равна площадь прямоугольника, если: а) ⅜ его площади равны 72 см²; б)6/7 его площ??ди равны 72 см²?
Математика
Помогите плиз Задача-В классе 30 учеников 12 из них-девочки. Какую часть всех учасщи??ся составляют девочки?
Қазақ тiлi