Помогите!Задания№1- Отношение площадей двух подобных треугольников равно 9:1. Стороны первого равны 12м, 21м, 27, найдите стороны другого треугольника.

Алгебра
Помогите!Задания№1- Отношение площадей двух подобных треугольников равно 9:1. Стороны первого равны 12м, 21м, 27, найдите стороны другого треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
При соотношении площадей 9:1 соотношение сторон 3:1, т.е. длина сторон в 3 раза меньше: 4, 7, 9 см.
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