Помогите записать условия Девочка пробежала по дорожке 35м,и ей еще осталось бежать на 15м. больше. Какова длина дорожки?
Математика
Помогите записать условия Девочка пробежала по дорожке 35м,и ей еще осталось бежать на 15м. больше. Какова длина дорожки?
Ответ(ы):
Гость:
Девочка пробежала 35м и ей осталось бежать на 15 метров больше, значит 35+15=50. Она бежала 35м и ей осталось еще 50м, значит длина дорожки- 35+50=85м. Думаю, что так
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