Мастер за 3 часа обрабатывает 72 детали а его ученик это же количество деталей обра??атывает за 4 часа на сколько больше деталей обрабатывает за 1 час мастер чем ученик

Математика
Мастер за 3 часа обрабатывает 72 детали а его ученик это же количество деталей обра??атывает за 4 часа на сколько больше деталей обрабатывает за 1 час мастер чем ученик
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