Как просклонять по падежам словосочетания интересная встреча , древняя столица , ??евчая птичка.

Русский язык
Как просклонять по падежам словосочетания интересная встреча , древняя столица , ??евчая птичка.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И.п. : Кто,что. Р.п.:Нет Кого,чего. Д.п.:Даю Кому,чему. В.п.: Вижу кого,что. Т.п.:Горжусь кем,чем. П.п.: Говорю о ком,о чем.
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