В каких словах пропущена буква Ю? 1. ч….жой; 2. щ…чка; 3. щ…риться; 4. н…хать; 5. щ???пальце.
Русский язык
В каких словах пропущена буква Ю? 1. ч….жой; 2. щ…чка; 3. щ…риться; 4. н…хать; 5. щ???пальце.
Ответ(ы):
Гость:
4 и все, в остальных буква "у", чу - щу с буквой у
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