Вставьте пропущенное слово. 1. Растворы, которые по своему качественному составу и концентрации солей соответствуют составу плазмы, называют ...... растворами. 2. Солевой раствор, осмотическое давление которого выше, чем осмо...

Биология
Вставьте пропущенное слово. 1. Растворы, которые по своему качественному составу и концентрации солей соответствуют составу плазмы, называют ...... растворами. 2. Солевой раствор, осмотическое давление которого выше, чем осмотическое давление плазмы крови, называют .....
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. изотоническими (физиологическим) 2. гипертоническим
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