Вставьте пропущенное слово. 1. Растворы, которые по своему качественному составу и концентрации солей соответствуют составу плазмы, называют ...... растворами. 2. Солевой раствор, осмотическое давление которого выше, чем осмо...

Биология

Вставьте пропущенное слово. 1. Растворы, которые по своему качественному составу и концентрации солей соответствуют составу плазмы, называют ...... растворами. 2. Солевой раствор, осмотическое давление которого выше, чем осмотическое давление плазмы крови, называют .....

Автор: Гость