Что называют освещенностью

Физика
Что называют освещенностью
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Освещённость —  световая величина, равная отношению  светового потока, падающего на малый участок поверхности, к его площади[1].
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между городом и зимовкой 150 км из города к зимовке выехали аэросани и д??игались со средней скоростью 60 километров в час в это же врем...
Ответить
Математика
2 ц = 1/...т ...кг=1/2 ц ...кг=1/4 т ...м=1/5 км ...г=1/10 кг
Ответить
Литература
Какие герои вы знаете в былинах?
Ответить
Математика
У вити 12 фломастеров а у его брата на 6 больше .Придумай вопросы чтобы задача решал??сь так 12+ 6 И ТАК 12 + (12+6)
Ответить
Математика
Папа сожрал25 яблок и у него осталось 5 яблок после того как он сьел яблоки.Сколько ??блок обожрался папа
Ответить