Что называют освещенностью
Физика
Что называют освещенностью
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Освещённость — световая величина, равная отношению светового потока, падающего на малый участок поверхности, к его площади[1].
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