Какие герои вы знаете в былинах?
Литература
Какие герои вы знаете в былинах?
Ответ(ы):
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Русские богатыри: Алёша Попович • Василий Буслаев • Горден Блудович • Вольга Святославич • Гаврила Алексич • Данило Игнатьевич • Добрыня Никитич • Дунай Иванович • Дюк Степанович • Евпатий Коловрат • Иван Гостиный сын • Иван Данилович • Илья Муромец • Калечище • Колыван • Микула Селянинович • Михайло Данилович • Михайло Казарянин • Михайло Потык • Никита Кожемяка • Полкан • Ратмир • Садко • Святогор • Соловей Будимирович • Ставр Годинович • Сухман Одихмантьевич • Чурило Пленкович
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