Средневековый период возводились при строительстве храмов в известковый раствор раствор добавляют что добавляют??
История
Средневековый период возводились при строительстве храмов в известковый раствор раствор добавляют что добавляют??
Ответ(ы):
Гость:
Для раствора в те времена известь готовили. В земле выкапывали яму. в неё помещали известь которая там гасилась в течении долгого времени. по одному из рецептов приготовлении раствора в известь добавляли куриное яйцо.
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