NH3+HNO3 помогите мне написать реакцию

Химия
NH3+HNO3 помогите мне написать реакцию
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
NH3 + HNO3 = NH4NO3.........
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