2 ц = 1/...т ...кг=1/2 ц ...кг=1/4 т ...м=1/5 км ...г=1/10 кг
Математика
2 ц = 1/...т ...кг=1/2 ц ...кг=1/4 т ...м=1/5 км ...г=1/10 кг
Ответ(ы):
Гость:
2 ц = 1/5 т 250 кг = 1/4 т 200 м = 1/5 км 100 г = 1/10 кг
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