Перечислите название государств, расположенных на териитории, которую в древности населяли племена восточных славян
История
Перечислите название государств, расположенных на териитории, которую в древности населяли племена восточных славян
Ответ(ы):
Гость:
Белоруссия, Украина, Россия, Молдавия; частично Румыния, Венгрия, Словакия, Польша
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