Перечислите название государств, расположенных на териитории, которую в древности населяли племена восточных славян

История
Перечислите название государств, расположенных на териитории, которую в древности населяли племена восточных славян
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Белоруссия, Украина, Россия, Молдавия; частично Румыния, Венгрия, Словакия, Польша
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Вставьте пропущенное слово. 1. Растворы, которые по своему качественному составу и концентрации солей соответствуют составу плазмы, называют .......
Ответить
Алгебра
Сравните: 10 в 30 степени и 1010 в 10 степени (Если можно с полным объяснением и дейст??иями)
Ответить
Русский язык
Что такое шаро образная и пластмассовая
Ответить
Обществознание
Почему понадобилось принимать закон об охране природы?
Ответить
Физика
Что называют освещенностью
Ответить