Рассчитать объём кислорода,необходимого для сжигания бензола массой 15 г
Химия
Рассчитать объём кислорода,необходимого для сжигания бензола массой 15 г
Ответ(ы):
Гость:
C₆H₆ + 15/2O₂ = 6CO₂ + 3H₂O 2C₆H₆ + 15O₂ = 12CO₂ + 6H₂O n(C6H6) = m/M = 15/78 = 0,19 моль Пусть х - моль О₂ 2 = 15 0,19 = x 2x = 2,85 x = 1,425 моль O₂ V(O₂) = Vm*n = 22,4*1,425 = 31,92 л
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