ПОМОГИТЕ Запишите смешанной дробь в виде суммы натурального числа и правильной д??оби а переделать в виде шесстеной дроби (а)6 2/3 (б) 7 1/8 (в) 5 16/25 (г) 1 19/20

Математика
ПОМОГИТЕ Запишите смешанной дробь в виде суммы натурального числа и правильной д??оби а переделать в виде шесстеной дроби (а)6 2/3 (б) 7 1/8 (в) 5 16/25 (г) 1 19/20
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)6+2/3. б)7+1/8. в)5+16/25. г)1+19/20
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