3 6классникарешили вспомнить в какой день недели они пошли в школу в первый раз . Петя сказал что это была суббота и ошибся на 3 дня (в ту или другую сторону). вася сказал что это был понеделник и ошибся на 2 дня (ту или другую...

Гость: Гость:

Из условия и слов Пети: 1) СУББОТА быть не может, т.к. по условию Петя ошибся; 2) могут быть: СРЕДА (3 дня "до" его ошибки) или ВТОРНИК (3 дня "после"; Из условия и слов Васи: 3) ПОНЕДЕЛЬНИК быть не может; 4) могут быть СУББОТА (2 дня "до" его ошибки) или СРЕДА ( 2 дня "после") Предположение о СУББОТЕ в 4) противоречит 1), значит, дети пошли в первый раз в школу в СРЕДУ! Для нее противоречия нет. И Толя мог сказать, что во ВТОРНИК (ошибка 1 день "до") или ЧЕТВЕРГ (ошибка 1 день после). Ответ Толи: "вторник или четверг".