Помогите с переводом по франц

Французский язык
Помогите с переводом по франц
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тогда семья е Даниила очень объединяет. Дети эль родители получают вместе и помогать друг другу любовь. Даниил говорит с мамой нежностью, его дом satte Он восхищается своего отца, он хочет стать археологом, как его отец, что их счастье. Дориан есть большая проблема: нет никакого соглашения вообще со своим отцом. Он жалуется на то, что его отец не любил Вы согласны, что Дориан не любил своего отца? Семья Margot также есть большая проблема: Марго не намерена с его отцом до того, что его мать должна была "рупор", чтобы установить мир между Маргоша и ее отцом. Является ли, что решать проблемы таким образом, что вы думаете? Laure ближе к своей матери. Но она понимает, что это должно быть хорошо, должны воздерживаться от ненужных замечаний, которые могут причинить боль другому. Вы согласны с Лорой? Что вы делаете для семейной ситуации остается пригодным для жизни?
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