Длина и ширина прямоугольника составляет целое число сантиметров. Если отодвинуть каждую сторону на 1 сантиметр, площадь прямоугольника увеличится вдвое. Чему равна площадь прямоугольника увеличится вдвое. Чему равна площадь ис...
Математика
Длина и ширина прямоугольника составляет целое число сантиметров. Если отодвинуть каждую сторону на 1 сантиметр, площадь прямоугольника увеличится вдвое. Чему равна площадь прямоугольника увеличится вдвое. Чему равна площадь исходного прямоугольника? Найдите все варианты ответа и докажите, что другие невозможны.
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НЕПОНЯЛ ОБЯСНИ ПОПОДРОБНИЙ
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