В прямоугольнике АВСD биссектриса угла D делитВС на ВК и КС. Найти DС, если ВК-6см, P-48??м

Геометрия

В прямоугольнике АВСD биссектриса угла D делитВС на ВК и КС. Найти DС, если ВК-6см, P-48??м

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