В прямоугольнике АВСD биссектриса угла D делитВС на ВК и КС. Найти DС, если ВК-6см, P-48??м
Геометрия
В прямоугольнике АВСD биссектриса угла D делитВС на ВК и КС. Найти DС, если ВК-6см, P-48??м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треугольник ВКД - РАНОБЕДРЕННЫЙ, Т.К. КД-БИССЕКТР. , то ∠скд=∠сдк=45,значит кс=сд=ед=ав=х. вк=ае=6см. Р= ВК+КС+СД+ДЕ+АЕ+АВР=6+х+х+х+6+х=484х+12=484х=36х=9см-ДС.
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