В первом таксопарке 587 машин во втором в 3 раза больше а встречи на 32 машины меньше ??ем в первом сколько машин из 3 таксопарк Объясни что обозначают выражения записанные По условию задачи
Математика
В первом таксопарке 587 машин во втором в 3 раза больше а встречи на 32 машины меньше ??ем в первом сколько машин из 3 таксопарк Объясни что обозначают выражения записанные По условию задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 587 * 3 = 1761 (шт.) - во втором таксопарке. 2) 587 - 32 = 555 (шт.) - в третьем таксопарке. 3) 587 + 1761 + 555 = 2903 (шт.) - всего. Ответ: 2903.
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