В первом таксопарке 587 машин во втором в 3 раза больше а встречи на 32 машины меньше ??ем в первом сколько машин из 3 таксопарк Объясни что обозначают выражения записанные По условию задачи

Математика

В первом таксопарке 587 машин во втором в 3 раза больше а встречи на 32 машины меньше ??ем в первом сколько машин из 3 таксопарк Объясни что обозначают выражения записанные По условию задачи

Автор: Гость