Не могу понять как правильно записать нок !?!?! Когда солдаты строились в колонну по 4, по 5 или по 6 человек, один человек оставался лишним. А когда они построились по 7 человек, то лишних не осталось. Какое наименьшее колич...
Математика
Не могу понять как правильно записать нок !?!?! Когда солдаты строились в колонну по 4, по 5 или по 6 человек, один человек оставался лишним. А когда они построились по 7 человек, то лишних не осталось. Какое наименьшее количество солдат могло быть на построении.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Убери лишнего. Тогда число будет делиться на 4, на 5 и на 6.. Таких чисел бесконечно много: 60, 120, 180, 240,300. вернем лишнего. Получим числа: 61, 121, 181, 241, 301, 361, 421, 481, 541, ... Ищем среди них такое, что делится на 7 без остатка. Кажется. это 301.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Уважение, понимание, сочувствие, сострадание, сердечность, доброта, мягкость, помошь, милосердие, отзывчивость, гуманность, человечность, человекол...