Не могу понять как правильно записать нок !?!?! Когда солдаты строились в колонну по 4, по 5 или по 6 человек, один человек оставался лишним. А когда они построились по 7 человек, то лишних не осталось. Какое наименьшее колич...

Математика

Не могу понять как правильно записать нок !?!?! Когда солдаты строились в колонну по 4, по 5 или по 6 человек, один человек оставался лишним. А когда они построились по 7 человек, то лишних не осталось. Какое наименьшее количество солдат могло быть на построении.

Автор: Гость