Не могу понять как правильно записать нок !?!?! Когда солдаты строились в колонну по 4, по 5 или по 6 человек, один человек оставался лишним. А когда они построились по 7 человек, то лишних не осталось. Какое наименьшее колич...

Математика
Не могу понять как правильно записать нок !?!?! Когда солдаты строились в колонну по 4, по 5 или по 6 человек, один человек оставался лишним. А когда они построились по 7 человек, то лишних не осталось. Какое наименьшее количество солдат могло быть на построении.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Убери лишнего. Тогда число будет делиться на 4, на 5 и на 6.. Таких чисел бесконечно много: 60, 120, 180, 240,300. вернем лишнего. Получим числа: 61, 121, 181, 241, 301, 361, 421, 481, 541, ...  Ищем среди них такое, что делится на 7 без остатка. Кажется. это 301.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решительно пожалуйста со всеми объяснениями
Ответить
Русский язык
Уважение, понимание, сочувствие, сострадание, сердечность, доброта, мягкость, помошь, милосердие, отзывчивость, гуманность, человечность, человекол...
Ответить
История
Сколько раз в жизни можно крестится
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста 677 пункт 1. С объяснением пожалуйста
Ответить
Математика
Больше меньше либо равно. 8000 кг 8 т; 350 кг 3ц; 350 м 3500 см; 7 т 120кг 71 200 кг; 6 кг 49 г 6 кг 48 г; 6 м 40 мм 640 мм.
Ответить