Сколько раз в жизни можно крестится
История
Сколько раз в жизни можно крестится
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно креститься много раз пока ты не умрешь ,это значит ты исповедуешь свои грехи
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