Уважение, понимание, сочувствие, сострадание, сердечность, доброта, мягкость, помошь, милосердие, отзывчивость, гуманность, человечность, человеколюбие. 1. Найдите среди приведенных слов существительное в переносном значении. ...
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Уважение, понимание, сочувствие, сострадание, сердечность, доброта, мягкость, помошь, милосердие, отзывчивость, гуманность, человечность, человеколюбие. 1. Найдите среди приведенных слов существительное в переносном значении. 2. Есть ли среди этих слов книжные, которые обычно употребляются только в в письменной речи. 3. Подберите к данным в упражнении словам антонимы (слова противоположные по значению) и запишите их парами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Сердечность 2.Человеколюбие 3.Уважение-Неуважение, понимание-непонимание, сочувствие-равнодушие, сострадание-бездушность, сердечность-бессердечие, доброта-злость, мягкость-твердость, помощь- вред, милосердие-свирепость, отзывчивость-безразличие, гуманность-безжалостный, человечность- безразличие, человеколюбие-жестокость
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