Уважение, понимание, сочувствие, сострадание, сердечность, доброта, мягкость, помошь, милосердие, отзывчивость, гуманность, человечность, человеколюбие. 1. Найдите среди приведенных слов существительное в переносном значении. ...

Русский язык

Уважение, понимание, сочувствие, сострадание, сердечность, доброта, мягкость, помошь, милосердие, отзывчивость, гуманность, человечность, человеколюбие. 1. Найдите среди приведенных слов существительное в переносном значении. 2. Есть ли среди этих слов книжные, которые обычно употребляются только в в письменной речи. 3. Подберите к данным в упражнении словам антонимы (слова противоположные по значению) и запишите их парами

Автор: Гость