Решительно пожалуйста со всеми объяснениями

Алгебра
Решительно пожалуйста со всеми объяснениями
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Автор: Гость
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Гость:
Ипвтдс это не ко мне прости
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