Помогите пожалуйста, лыжник спускается с горы. его начальная скорость 6 м/с, а уско??ение 0,5 м/с^2. какова длина горы, если спуск занял 12 сек
Физика
Помогите пожалуйста, лыжник спускается с горы. его начальная скорость 6 м/с, а уско??ение 0,5 м/с^2. какова длина горы, если спуск занял 12 сек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = *t + a/2; 6 м/с, a = 0,5 м/ S = 6 + 0,5*/2 = 6 + 144/2 = 6 + 72 = 78 метров
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