Помогите пожалуйста, лыжник спускается с горы. его начальная скорость 6 м/с, а уско??ение 0,5 м/с^2. какова длина горы, если спуск занял 12 сек

Физика

Помогите пожалуйста, лыжник спускается с горы. его начальная скорость 6 м/с, а уско??ение 0,5 м/с^2. какова длина горы, если спуск занял 12 сек

Автор: Гость