Цистерна , вмещает 36 т нефти Заполнена на 8/9 своего объема. Сколько тонн нефти в цестерне? Можно в виде целого числа
Математика
Цистерна , вмещает 36 т нефти Заполнена на 8/9 своего объема. Сколько тонн нефти в цестерне? Можно в виде целого числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И так . 36т - это целое число 9 36/9=4 ( это 1/9_ У нас цистерна заполнена на 8/9 . Значит 4*8=32 т Ответ : 32
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