Помогите с алгеброй!! Решите и объясните! Пример на фотках номер 4 пример 2

Алгебра
Помогите с алгеброй!! Решите и объясните! Пример на фотках номер 4 пример 2
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