If you are not an Englishman you are supposed to go through a foundation program перевести

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If you are not an Englishman you are supposed to go through a foundation program перевести
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Автор: Гость
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Гость:
Если ты не англичанин, ты должен пройди основную программу Наверное так
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