Реформы Дэвида Ллойд Джорджа. 8 класс.ДаЮ 30 баллов. СРОЧНО
История
Реформы Дэвида Ллойд Джорджа. 8 класс.ДаЮ 30 баллов. СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реформы Дэвида Ллойд Джорджа, либерала и министра финансов, затрагивали в основном общество, т.е. они были социальными. Социальное законодательство предоставляло рабочим право на компенсацию при несчастных случаях на производстве, пенсии по старости с 70-летнего возраста, социальное страхование по болезни, инвалидности и – впервые в истории – по безработице, рабочий день для шахтеров был ограничен 8 часами. Пожалуйста
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